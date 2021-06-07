Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бари Алибасову срочно сделали операцию на позвоночнике

Сегодня, 17:43

Продюсеру понадобилось хирургическое вмешательство после неудачного падения

Продюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Скандальный продюсер "На-На" Бари Алибасов снова оказался в больнице. На этот раз у продюсера возникли проблемы с позвоночником после неудачного падения и ему потребовалась операция на позвоночнике. Об этом рассказал изданию StarHit сын Алибасова.

Операция длилась несколько часов.

"В семь утра папу положили на операционный стол, в 10 утра операция закончилась. Суть хирургического вмешательства заключался в том, что папе цементировали позвонки, которые были повреждены после падения. Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков", – поделился Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Хирургическое вмешательство делали под местной анестезией.

"Папе нельзя было делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому все прошло под местной анестезией, он почти все чувствовал и видел. Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", – рассказал сын продюсера.

Стоит отметить, перед операцией сын Бари Алибасова в InstaStories показал, как отец готовится к операции и подписывает документы.

"Я летал. Летал и неудачно приземлился", — заявил он.

Отметим, в феврале этого года продюсер сломал ногу и потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказывал, что у отца серьезные проблемы с памятью.

"У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем", – комментировал сын состояние здоровья отца.

У кого из звезд были серьезные последствия со здоровьям из-за того, что вовремя не обратились к врачу – смотрите в сюжете:

Ранее Бари Алибасов заявлял, что сын держит его в заточении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
У дочери Заворотнюк из-за болезни мамы начались проблемы со здоровьем Сын Бари Алибасова о тяжелобольном отце: Лучше уже не будет, нужно замедлить ухудшение У Льва Лещенко начались проблемы со здоровьем после COVID-19: Произошли необратимые последствия
Бари Алибасов здоровье звезд
Реклама

Новости партнеров

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять