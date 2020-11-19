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Барак Обама в своей знаменитой куртке позирует для обложки популярного журнала: фото

Сегодня, 18:58

Экс-президент США уверен, что его жена и дочери сформировали его таким, какой он есть сейчас

Американский журнал InStyle презентовал специальную обложку для нового номера, который выйдет в январе. Лицом январского выпуска стал Барак Обама, который на днях выпустил автобиографическую книгу, побившую все рекорды продаж.

На снимке, опубликованном в Instagram журнала, Барак Обама позирует в той самой знаменитой куртке, в которую он был одет, когда забросил трехочковый в баскетбольном зале города Флинт, штата Мичиган, во время предвыборной кампании Джо Байдена.

Барак Обама
Барак Обама
Фото: instagram.com/instylemagazine

Также Барак Обама предоставил журналу отрывок своих мемуаров – "Земля обетованная". Книга буквально на днях поступила в продажу и произвела фурор. В ней Обама рассказал о своей семье, а также детстве на Гавайях.

"Мысль о том, что я не пойду в колледж, никогда не обсуждалась. Но никто из моей семьи никогда бы не посоветовал мне когда-нибудь занять государственную должность", – цитирует журнал мемуары Барака Обамы в публикации.

В интервью для журнала Барак Обама рассказал о том, как восхищается тремя женщинами в его жизни. Это его супруга Мишель и дочери Малия и Саша.

Барак Обама для InStyle
Барак Обама для InStyle
Фото: instagram.com/instylemagazine

Как сообщает издание Yahoo Lifestyle, в книге Барак Обама также раскрыл непростой период своей жизни, когда был на грани развода со своей супругой Мишель. Это было в 1998 году, после того, как родилась их старшая дочь Малия. После появления дочери на свет Обама уделял все свое время семье, но затем вернулся к работе и все изменилось.

"Каждый вечер, после кормления и купания ребенка, она наводила порядок в квартире и составила расписание на следующий день, часто без сил падала на кровать, зная, что завтра все снова продолжится по кругу, в то время, как ее муж отсутствует, якобы занимаясь "серьезными" делами", – написал в книге Обама.

Тогда они часто спорили, особенно, когда оба были уставшие. Их отношения изменились к лучшему после того, как Барак проиграл гонку демократов за 1-й избирательный округ на выборах штата Иллинойс в 2000 году, и понял, насколько важной для него является семья.

Ранее мы сообщали, что 62-летняя Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном.

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