Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы судятся из-за эскизов культового наряда

Сегодня, 15:50

Дизайнеры не могут решить, кому принадлежат эскизы

Подвенечное платье принцессы Дианы считается одним из самых известных свадебных платьев в мире. Авторами легендарного платья стали Дэвид и Элизабет Эмануэль. Но теперь у бывших супругов возник конфликт. Дизайнеры не могут договориться, кому принадлежат права на оригинальные эскизы свадебного наряда. Об этом сообщает Insider.

В 1981 году супруги Дэвид и Элизабет Эмануэль сшили для Дианы платье, в котором она пошла под венец с принцем Чарльзом. В 1990 году супруги развелись и у каждого началась своя жизнь. Спустя много лет Элизабет решила продать эскизы нескольких нарядов Дианы Спенсер на аукционе. Конечно же, свадебное платье входило в этот список.

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз
Фото: Getty Images

Эскиз свадебного платья Дианы
Эскиз свадебного платья Дианы
Фото: Getty Images

Дэвид Эмануэль подал иск на бывшую супругу. Он утверждает, что Элизабет без его согласия сделала копии оригинальных эскизов и с декабря 2018-го по декабрь 2020 года продавала их по цене от 686 долларов до 3845 долларов.

Дизайнеры свадебного платья Дианы – Дэвид и Элизабет Эмануэль
Дизайнеры свадебного платья Дианы – Дэвид и Элизабет Эмануэль
Фото: Getty Images

Дэвид требует уничтожить все копии эскизов и остановить их продажи на аукционах.

Ранее мы рассказывали о личной жизни принцессы Дианы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Netflix призовут объяснить, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" - ложь Принц Чарльз использовал любовь Дианы к моде, чтобы заставить ее казаться «легкомысленной» Принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой
принцесса Диана
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной. Фото
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной. Фото
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять