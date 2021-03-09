Артем Пивоваров об отце, которой его бросил: "Я никогда не хотел его найти"

В интервью "Зірковому шляху" музыкант откровенно рассказал о семье

Артем Пивоваров, который недавно записал дуэт с Пономаревым, DZIDZIO и ALEKSEEV, родом из города Волчанск Харьковской области. Он вырос с мамой и бабушкой, которые поощряли его любовь к музыке.

Пивоваров в свои 29 лет очень ответственно относится к отцовству, ведь по собственному опыту знает, что такое расти без поддержки отца, который бросил семью, когда Артему не было и года.

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В эксклюзивном и откровенном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Артем рассказал, почему никогда не искал отца.

Оказывается, у Артема, кроме мамы и бабушки, есть еще сестра и брат по линии папы. "Маленький городок, каждый знает друг друга. То есть мы даже в одной школе учились... Одно время друг друга называли "О, брат, привет, как дела", – рассказал Артем.

По словам Пивоварова, отец бросил и вторую семью, так что обиды на брата из-за папы у мальчика не было.

"Отец не с ним. У него его фамилия, но отец не с ним. Поэтому я даже благодарен своей маме за то, что у меня фамилия осталось от нее", – признается артист.

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Пивоварова – фамилия мамы Артема, на которую он очень похож. А брат певца похож на отца. Есть еще у них младшая сестра, уже из третьей семьи мужчины.

"Мне кажется, что он не с ними также проживает. Есть байка, история о том, что он живет не в Украине", – делится Артем.

На вопрос не хотел ли он когда-то найти папу, отвечает отрицательно: "Нет. Я не хотел найти. Когда ты понимаешь, что есть какой-то родной человек, где-то там, который даже ни разу не захотела встретиться с тобой, скорее всего этот человек не верит в то, что ты его человек", – считает Пивоваров.



Сам же певец хочет быть примером для своих детей. "Главное, чтобы я был рядом", – добавил Артем.

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