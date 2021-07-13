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Артем Пивоваров назвал 3 главных критерия, необходимых для победы в шоу Співають всі

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 июля, 08:57
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Певец – член жюри звездной сотни. Он рассказал, что для победы в певческом конкурсе важно владеть своим голосом, иметь харизму и сильную энергетику
Артем Пивоваров - член жюри на шоу Співають всі
Артем Пивоваров - член жюри на шоу Співають всі / Фото: скриншот

Самая певческая премьера сезона! Телеканал Украина начал съемки талант-шоу "Співають всі". За главный приз в полмиллиона гривен будут соревноваться вокалисты разных возрастов и профессий, а оценивать их способности будут сразу 100 членов жюри! Такое в истории украинского телевидения – впервые! Как собирали звездное жюри и когда ждать премьеру – далее в материале.

Кто и как будет судить участников шоу

Шестиэтажная сцена и сразу 100 судейских кресел – такого масштабного певческого шоу Украина не видела даже во времена Евровидения. Мы стали 18-й страной, воплотившей в жизнь британский формат проекта "All Together Now". На сцене – участники различных профессий, в жюри – кумиры разных поколений.

В звездной сотни собралось сразу 4 поколения артистов: от молодых тиктокеров и интернет певцов до Народных артистов Украины, покорить участникам каждого из них будет ой как не просто.

Раскачать сотню – сложно, а собрать такое количество именитых артистов в одном шоу – задача со звездочкой. Впервые в истории украинского телевидения сразу 100 успешных людей будут вершить судьбу участников.

По словам фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая также будет членом жюри, 100% будет интересно, потому что артисты украинские, все разные и каждый найдет, за кого зацепиться глазом, кого послушать.

Как будут оценивать участников

Одна звезда – один голос, участник может набрать от нуля до ста баллов. Возглавит сотню Наталья Могилевская, при одинаковом суммы баллов ее голос будет решающим. Съемочной группе "Сегодня" артисты рассказали, что именно заставит их проголосовать за конкурсанта!

Артист и саундпродюсер Артем Пивоваров
Артист и саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артем Пивоваров певец, член жюри звездной сотни назвал свои 3 главных критерия:

Есть очень много артистов, которые могут не иметь 3 октавы, понимаете, но круто и мастерски владеть своим голосом. Главное в певческом конкурсе этот критерий, харизма и энергетика. Если есть все эти три критерия – у вас есть все шансы!

Певица LILU
Певица LILU / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот певица Лилу болеть за каждого:

Мне хочется просто поддержать людей в их порыве возможно что-то изменить в своей жизни, возможно кому-то что то доказать, по этому, я буду стараться изо всех сил не вставать, но я знаю, что я буду очень часто вставать.

Побороться за главный приз в 500 тысяч гривен съедутся исполнители со всей Украины!

Кастинг начался в апреле, среди десятков тысяч заявок строгое жюри отобрало только лучших! На сцену выйдут группы, дуэты и соло исполнители, каждый эфир по двенадцать участников, в общем – 8 эпизодов. Перед звездным сотней появится непростая задача: отправить к финалу проекта только 14 лучших! Для многих участие в шоу "Співають всі" станет первым в жизни выступлением на большой сцене.

Не пропустите самое масштабное певческое шоу планеты "Співають всі" уже в августе на телеканале Украина!

Ранее стало известно, что победитель нового шоу Співають всі получит полмиллиона гривен.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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