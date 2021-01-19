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Арми Хаммер извинился перед Мисс Каймановы острова, которую случайно вовлек в секс-скандал

Сегодня, 13:00

Развратные кадры, снятые актером, не имеют ничего общего с победительницей конкурса красоты

Оскандалившийся голливудский актер Арми Хаммер принес свои извинения, но вовсе не за переписку, в которой его якобы уличили в каннибализме.

В издании Cayman Compass актер решил прояснить одну из своих публикаций в секретном аккаунте в Instagram, который просочился в прессу во время скандала. В заявлении Арми Хаммер подтвердил подлинность кадров, на которых был показан тест на наркотики, а также номер в отеле на Каймановых островах, где на кровати на четвереньках стоит женщина в нижнем белье. На видео она упоминалась как "Мисс Кайманы", будто она победительница одноименного конкурса красоты. Но теперь же актер разъяснил характер своего поста и извинился, что назвал так женщину.

Арми Хаммер
Арми Хаммер
Фото: Getty Images

"Я хотел бы уточнить, что женщина на моем видео, которое было украдено из моего личного Instagram, не является Мисс Кайманы. Я искренне прошу прощения за любую путаницу, которую могла вызвать моя глупая попытка пошутить. Мои глубокие соболезнования Мисс Кайманы, с которой я не знаком лично, и всей организации, поскольку у меня не было намерений называть женщину Мисс Кайманы", – сказал Арми Хаммер.

До этого председатель конкурса красоты "Мисс Каймановы острова Вселенная" тоже выступил с заявлением, что данное видео не имеет ничего общего с победительницей конкурса.

А настоящая "Мисс Кайманова острова Вселенная-2020" выглядит так:

A post shared by Mariah Tibbetts (@mariah.tibbetts)

Ранее бывшая Арми Хаммера ошарашила признанием, что актер хотел с ней сделать.

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