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Арми Хаммер хотел задушить свою собаку и хранил манекены для связывания в подвале – СМИ

Сегодня, 19:00

Всплыли новые подробности скандала с голливудской звездой

Бывшая девушка оскандалившегося Арми Хаммера, модель Пейдж Лоренц поделилась новыми тревожными подробностями их отношений. До этого девушка призналась, что Хаммер вырезал букву "А" на ее лобке, а теперь заявила, что в подвале его дома хранились манекены, на которых он практиковался в связывании женщин. Об этом сообщило издание The Sun.

Девушку шокировало, что прямо в доме, где Хаммер жил с детьми и своей бывшей женой Элизабет Чемберс, происходило подобное.

"Он сказал, что у него были манекены в подвале в его семейном доме, где он мог практиковаться в связывании веревкой. Честно говоря, это меня пугало. Это было действительно странно. Я никогда раньше не слышала ничего подобного", – рассказала Пейдж Лоренц.

Пейдж Лоренц, Арми Хаммер
Пейдж Лоренц, Арми Хаммер
Фото: instagram.com/armiehammer, instagram.com/paigelorenze

Одна из предполагаемых бывших любовниц Арми Хаммера с ником Nastya D подтвердила слова Пейдж Лоренц и показала фото тех самых манекенов, которые актер ей, вероятно, присылал. На скриншотах изображен манекен, обернутый красной веревкой.

Скриншот Daily Mail

Пейдж Лоренц также рассказала, как актер агрессивно реагировал на собаку, но отметила, что не верит, что он действительно причинял вред животным.

"Он сердился на свою собаку и говорил: "Я собираюсь убить эту собаку, я бы задушил ее, если бы тебя не было здесь", – поделилась девушка.

Арми Хаммер с собакой
Арми Хаммер с собакой
Фото: instagram.com/armiehammer

Этим дело не закончилось. Пейдж Лоренц написала в Twitter, что Арми Хаммер распространял ее обнаженные фотографии в Сети. Девушка прикрепила несколько скриншотов вероятной переписки Арми с другими людьми.

"Aрми Хаммер делится моими фото, о существовании которых я даже не подозревала, с людьми в интернете без моего разрешения или ведома. Отвратительно, оскорбительно и откровенно неприемлемо", – заявила Пейдж Лоренц.

Ранее стало известно, кто заменит Арми Хаммера в комедии с Дженнифер Лопес.

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Источник: instagram.com/paigelorenze
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