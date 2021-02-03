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"Антитела" возобновляют гастроли: что ждет поклонников на концертах

Сегодня, 11:18

Первый концерт состоится уже 13 февраля

Хорошая новость для поклонников группы "Антитела" – в феврале этого года музыканты возобновляют гастроли! Группа планирует посетить более 30 городов.

Уже 13 февраля состоится первый концерт, а финал тура планируется в мае-июне на открытых площадках и стадионах в Ивано-Франковске, Днепре, Житомире, Тернополе, Ровно. Это последние концерты в этом году, на которых прозвучит альбом Hello и состоится одноименное live-шоу.

"Мы продолжаем тур посвященный альбому Hello и отправляемся в его финальную часть. Напомню, что первый концерт состоялся на стадионе "Арена Львов" в мае 2019 года, прошло почти два года и альбом Hello вживую услышала вся страна, но все еще остались города, в которые мы не доехали", – рассказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя
Фото: пресс-служба

На концертах поклонников ждут сюрпризы, кроме полюбившихся песен "Вірила", "TDME", "Буди син",они первыми смогут услышать песни из нового альбома группы, над которым сейчас активно идет работа.

Также на концертах выступят победители совместного конкурса группы "Антитела" и телеканала "Украина" #HelloУкраїнашукаєталанти.

Формат концертов остается неизменным: стадионная сцена, адаптированная под каждую концертную площадку, огромные экраны, световое шоу и лучший звук в Украине. Концерты пройдут с соблюдением всех карантинных требований. Заполняемость зала 50%. Все ранее приобретенные билеты на концерты остаются действительными

"Итак, концерты будут! Будут всем "Антитела ", – рассказал Тарас Тополя.

Ранее мы рассказывали, как группа "Антитела" отыграла два концерта в Киеве.

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