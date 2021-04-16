Анна Панова и Олег Панюта открыли секреты идеального голоса

Ко Всемирному дню голоса ведущие рассказали, как овладеть своим голосом и стать убедительным собеседником

Благозвучие, приятный тембр, умело расставленные интонационные акценты – неотъемлемые черты телеведущих, которых ежедневно готовы слушать миллионы украинцев. Ко Всемирному дню голоса, который отмечают 16 апреля, ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" рассказали, как овладеть своим голосом, усовершенствовать собственное звучание и стать убедительным собеседником.

Олег Панюта признается, что всегда думал, что его узнают из-за внешности. Но, на прошлой неделе, когда ведущий в маске забирал лекарства в аптеке, женщина рядом сказала: "А я думаю, что это за голос такой знакомый?" Поэтому, голос не менее важен, чем картинка.

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Олег Панюта Фото: пресс-служба

"Мой голос – это один из ключевых профессиональных элементов. Конечно, телевидение, это – видео в первую очередь, но голос помогает получить к эмоции информацию, и она должна быть четкой, понятной, волнующей. Именно поэтому голос надо, как говорится, беречь и лелеять. Например, люблю полакомиться мороженым, но каждый раз должен подумать – стоит ли рисковать", – рассказал Олег Панюта.

Анна Панова подчеркивает важность голоса, как инструмента коммуникации, который имеет весомую роль для каждого из нас в повседневной жизни.

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Обращали внимание, как отталкивающе звучат резкие, визгливые ноты, когда человек в истерике или гневе? Даже если мы спорим или конфликтуем с кем-то эффективнее говорить негромко, снижая тон. Так вы лучше донесете до собеседника свои аргументы. Ну что, я убедила вас, что День голоса, который мы отмечаем 16 апреля, – вас тоже касается?" – отметила Анна Панова.

Готовясь к каждому эфиру, телеведущие уделяют внимание не только внешнему виду, тщательной вычитке сюжетов, но и тому, как они будут звучать.

"Подготовка к каждому эфиру – это и "разогрев" голоса, чтобы он не подвел в самый ответственный момент: могу немного попеть гаммы, или какую-то любимую песню. Также, есть специальные упражнения для губ и языка, позволяющие четко произносить нужные слова в нужный момент", – поделился Олег Панюта.

Нашему слуху приятнее низкие, грудные голоса. Такие нотки может найти не только мужчина с баритоном, но и женщина с сопрано.

"Чтобы заговорить таким голосом, нужно... гудеть. Или мычать – как вам больше нравится. Наберите побольше воздуха в легкие, и выпускайте его, говоря "ммммм.....". Можно постучать себя кулаками по грудине, когда "мычите". Если повторить так несколько раз – сразу заметите, что голос стал более "бархатным". В любой ситуации, когда важно хорошо звучать, – дышите глубоко. Спокойное состояние тела помогает вам быть на приятных нотах", – рассказала Анна Панова.

Ведущие отмечают, что профессиональная постановка голоса – процесс длительный, здесь лучше обратиться к экспертам по технике речи. И помните: голосовые связки "не любят" алкоголя, шоколада, семечек с орехами и холодных напитков. Пусть ваш голос звучит гармонично, чтобы слушать вас было настоящим удовольствием!

Тем временем ток-шоу "Говорить Україна" сегодня исполнилось 9 лет.

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