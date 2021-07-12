Ани Лорак в соблазнительном платье с глубоким декольте выступила в Питере: фото

Украинская артистка недавно побывала на родине и снова вернулась в Россию. Ани Лорак выступила в Санкт-Петербурге, надев сексуальное черное платье

Ани Лорак показала экстремальное декольте / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно приезжала в Киев, уже вернулась в Россию, где она уже несколько лет живет и выступает.

Артистка спела на концерте в Санкт-Петербурге и выбрала для выступления яркий наряд, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Лорак надела черное блестящее платье средней длины с очень откровенным декольте. Кадры певицы в таком наряде появились в ее Instastories.

Ани Лорак в сексуальном наряде выступила в Санкт-Петербурге / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак уложила волосы небольшими волнами и не стала делать броский макияж.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

Ани Лорак действительно публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее артистка разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак опубликовала селфи из Киева. На черно-белом кадре Ани запечатлена в спортивном кроп-топе, выгодно подчеркивающем ее пышный бюст, в штанах и кепке. Любопытно, что на правой руке у Ани Лорак можно заметить кольцо на безымянном пальце.

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