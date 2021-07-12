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Ани Лорак в соблазнительном платье с глубоким декольте выступила в Питере: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
12 июля, 10:42
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Украинская артистка недавно побывала на родине и снова вернулась в Россию. Ани Лорак выступила в Санкт-Петербурге, надев сексуальное черное платье
Ани Лорак показала экстремальное декольте
Ани Лорак показала экстремальное декольте / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно приезжала в Киев, уже вернулась в Россию, где она уже несколько лет живет и выступает.

Артистка спела на концерте в Санкт-Петербурге и выбрала для выступления яркий наряд, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Лорак надела черное блестящее платье средней длины с очень откровенным декольте. Кадры певицы в таком наряде появились в ее Instastories.

Ани Лорак в сексуальном наряде выступила в Санкт-Петербурге
Ани Лорак в сексуальном наряде выступила в Санкт-Петербурге / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак уложила волосы небольшими волнами и не стала делать броский макияж.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

Ани Лорак действительно публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее артистка разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак опубликовала селфи из Киева. На черно-белом кадре Ани запечатлена в спортивном кроп-топе, выгодно подчеркивающем ее пышный бюст, в штанах и кепке. Любопытно, что на правой руке у Ани Лорак можно заметить кольцо на безымянном пальце.

Мы также писали, что Ани Лорак не против, если ее дочь станет артисткой.

Смотрите видео о том, какие купальники звезды выбирают этим летом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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