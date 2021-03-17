Ани Лорак в откровенном наряде засветила кольцо на безымянном пальце (фото)

Артистка позировала в ванной комнате

Певица Ани Лорак, которая недавно побывала на родине своего бывшего мужа, спровоцировала новые слухи о переменах в личной жизни. Только в этот раз артистка открыто показала свое особое украшение – кольцо на безымянном пальце.

На опубликованном фото в Instagram, Ани Лорак позировала в ванной комнате в роскошном домашнем наряде. На певице была молочная шелковая рубашка и кружевной топ.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…", – процитировала певица строчки одной из своих песен.

Сейчас Ани Лорак не делится деталями своей личной жизни, но еще до Нового года поклонники сумели рассмотреть на ее безымянном пальце кольцо.

Напомним, что Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары есть общая дочь – София. Спустя десять лет брака, в 2019 году ,певица развелась с Муратом из-за его измен.

Напомним, что ранее Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода.

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