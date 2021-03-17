Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак в откровенном наряде засветила кольцо на безымянном пальце (фото)

Сегодня, 12:09

Артистка позировала в ванной комнате

Певица Ани Лорак, которая недавно побывала на родине своего бывшего мужа, спровоцировала новые слухи о переменах в личной жизни. Только в этот раз артистка открыто показала свое особое украшение – кольцо на безымянном пальце.

На опубликованном фото в Instagram, Ани Лорак позировала в ванной комнате в роскошном домашнем наряде. На певице была молочная шелковая рубашка и кружевной топ.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…", – процитировала певица строчки одной из своих песен.

Сейчас Ани Лорак не делится деталями своей личной жизни, но еще до Нового года поклонники сумели рассмотреть на ее безымянном пальце кольцо.

Напомним, что Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары есть общая дочь – София. Спустя десять лет брака, в 2019 году ,певица развелась с Муратом из-за его измен.

Напомним, что ранее Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Ани Лорак певица
Реклама

Новости партнеров

Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Сегодня, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Вчера, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Вчера, 08:08Фаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаВкусно

Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

Новости партнеров

Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Это надо видеть: Тина Кунаки засветила фигуру в бикини
Это надо видеть: Тина Кунаки засветила фигуру в бикини
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Замужняя Ковальчук легла в постель с посторонним мужчиной
Замужняя Ковальчук легла в постель с посторонним мужчиной

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять