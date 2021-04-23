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Ребров предлагал Лорак роль любовницы: певица объяснила, почему отвергла женатого футболиста

Сегодня, 16:59

В откровенном интервью певица рассказала о непростых отношениях с футболистом Сергеем Ребровым и призналась, почему они расстались

Ани Лорак, которая прокомментировала измену экс-супруга, рассказала о не сложившимся романе с украинским футболистом Сергеем Ребровым.

В программе "Судьба человека" певица назвала бывшего возлюбленного манипулятором.

"Я в какой-то момент своей карьеры начала писать песни. А потом влюбилась не в того, в кого надо. Когда я открылась ему, он стал мной манипулировать. Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни. Есть мужчины-манипуляторы. Вот он именно такой", – призналась артистка.

Ани Лорак рассказала, что Сергеем Ребровым они познакомились в Лондоне на одной из вечеринок. Между ними сразу возникла взаимная симпатия.

Ани Лорак и Сергей Ребров
Ани Лорак и Сергей Ребров
Фото: instagram.com/anilorak, ФК "Ференцварош"

"Он после искал номера моих телефоном. Когда мужчина одержим и хочет, то он добивается своего", – поделилась певица.

Но их отношения долго не продлились – артистку не устраивала роль, которую предложил ей возлюбленный.

"Но когда он добился желаемого, то вдруг понял, что не готов. Он предложил мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувство дальше не развилось. Это был не мой путь. Дальше ничего не произошло. Когда я это поняла, то сказала себе: "Так не будет". Я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения с ним", – рассказала Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения.

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