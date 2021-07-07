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Ани Лорак приехала в Киев и планирует выпустить песню на украинском языке

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 07:39
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Певица Ани Лорак отметила, что приехала в свой любимый город и готовит для поклонников много сюрпризов
Ани Лорак приехала в Киев
Ани Лорак приехала в Киев / Фото: instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак, чью внешность недавно обсуждали в Сети, вместе со своей дочкой Софией приехала в Киев. Об этом певица рассказала у себя в Instagram.

В InstaStories Ани Лорак поделилась что приехала в любимый город Киев, а спустя некоторое время опубликовала фото.

"Город вдохновения! Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" – подписала снимок артистка, отметив местоположение Киев.

Ани Лорак в Киеве
Ани Лорак в Киеве / Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики обрадовались приезду Ани Лорак и в комментариях стали интересоваться, стоит ли ждать концертов певицы в Украине. Артистка не стала отвечать на этот вопрос, но рассказала о планах выпустить песню на украинском языке.

  • "Жду концерт в Киеве"
  • "Ждем концерт в Киеве. Каролина, ну когда же"
  • "Всеукраинский концерт"

Стоит отметить, певица предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов.

Также клип на песню "Раздетая" снимала украинский режиссер Катя Царик

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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