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Ани Лорак показала сочные формы, обтянутые красным боди (фото)

Сегодня, 09:28

Певица балует поклонников фотографиями, сделанными на Мальдивах, куда недавно отправилась отдыхать

В своем Instagram-профиле певица опубликовала снимок, сделанный на пляже. Ани Лорак позирует на фоне неба и океана в красном сдельном купальнике с соблазнительным декольте. Волосы артистка собрала в пучок, а глаза скрыла за очками.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях звезду засыпали комплиментами: "Сексуальная! Очень ждали фотографию в купальнике", "Это шикарно", "Вау! Каролина, какая у вас шикарная фигура", "Вы – украшение Мальдив".

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Однако некоторые пользователи написали, что певица "фотошопит" свою фигуру: "Может хватит уже так люто фотошопить ноги", "Конечно красивая, но не обошлось без фотошопа! Каролиночка, вы итак супер, не переборщите".

Скриншот: instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга, когда те обнимались и смеялись.

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