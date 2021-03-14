Ани Лорак побывала на родине своего бывшего мужа
Певица посетила Турцию с концертом
Певица Ани Лорак, которая впервые после развода вышла в свет со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочкой Софией, посетила страну экс-супруга. Артистка провела в Стамбуле несколько дней и дала там концерт.
В своем Instagram-аккаунте Ани Лорак опубликовала видео, в котором показала, чем именно она занималась в Турции.
Артистка рассказала, что обожает Стамбул и обязательно следует стандартному маршруту каждый раз, когда приезжает в этот город.
"Мой бессменный план в Стамбуле:
- начать день с чашечки фирменного турецкого кофе;
- побаловать себя местными сладостями;
- во время прогулки старым городом попробовать турецкую лепешку", – поделилась Лорак.
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В Турции Ани Лорак также дала концерт. Вместе с ней на сцене выступил известный российский певец Григорий Лепс.
10 лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке у них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен в 2019 году. Сейчас о своей личной жизни Ани Лорак предпочитает не говорить.
Напомним, что недавно Ани Лорак в Москве представила фильм о себе.
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