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"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой (фото)

Сегодня, 09:01

Модель поделилась первым фото с малышом

"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая употребляла "волшебные" грибы перед тем, как забеременеть, родила первенца. Пополнение в семье модели случилось 11 февраля, но радостную новость Эльза сообщила только сейчас.

Новость о беременности может стать отличным подарком ко Дню влюбленных. Но если этого нет в ваших планах, порадуйте любимого человека другими сюрпризами. Какими – мы рассказали в спецматериале к 14-му февраля.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала первое фото с ребенком. В кадре молодая мама запечатлена рядом с любимым мужчиной, который держит на руках новорожденного.

Эльза Хоск родила
Фото: instagram.com/hoskelsa

"Тууликки Джоан Дали 02.11.21. Самый счастливый день в моей жизни – когда я встретила тебя. Самый гордый момент в моей жизни, когда ты родилась... Мы будем любить тебя вечно, детка Ту", – написала трогательно Эльза под фото.

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Она отметила, что назвала свою дочь в честь своей мамы и бабушки, как дань уважения двум сильным женщинам.

Ранее известная модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на последних сроках беременности.

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