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Анджелина Джоли считает несправедливым решение судьи по делу о разводе с Брэдом Питтом

Сегодня, 12:54

Бракоразводный процесс голливудской пары начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Актеры ведут борьбу за опеку над детьми

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают выяснять отношения в суде. Голливудская актриса раскритиковала судью Джона Одеркирка, который принимает решение об опеке над детьми в ее разводе с Брэдом Питтом. Об этом сообщает портал Page Six.

По словам актрисы, судья отказался выслушать показания детей пары.

"Судья Одеркирк отказал мисс Джоли в справедливом судебном разбирательстве, неправомерно исключив ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее дела", – сказано в заявлении Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Адвокаты Питта уже отреагировали на заявление Джоли.

"За последние шесть месяцев Одеркирк провел тщательное и справедливое обширное судебное разбирательство , и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и очевидцев", – сказано в заявлении.

Напомним, сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. У экс-супругов трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс.

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