Андрей Миронов и физик-ядерщик: что известно о личной жизни Екатерины Градовой

Актриса была замужем дважды

О смерти Екатерины Градовой СМИ сообщили 22 февраля. Кончину актрисы подтвердила ее дочь Мария, которая родилась в браке Екатерины с Андреем Мироновым. Всего в жизни Градовой было двое главных мужчин, о которых мы рассказываем далее в материале.

Напомним, что накануне умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром". Подробнее о его жизни читайте в некрологе.

Екатерина Градова и Андрей Миронов: история любви

Екатерина Градова и Андрей Миронов

Фото: Фото: retrospectra.ru

Впервые Екатерина Градова встретилась с Андреем Мироновым в Театре сатиры, куда ее приняли после возвращения из ГДР, где она снималась в картине "Семнадцать мгновений весны".

Актрису предостерегали от общения с ловеласом Мироновым, и по началу ей это удавалось. Она даже начала встречаться с одним сценаристом. Но вскоре Миронов сам позвонил Екатерине и попросил ее о свидании. У них закрутился роман.

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После нескольких свиданий Екатерина Градова и Андрей Миронов подали заявление в ЗАГС, несмотря на то, что мать актера – Мария Владимировна не была в восторге от этой идеи.

Свадьба Градовой и Миронова

Фото: retrospectra.ru

В семейной жизни Миронов был настоящим консерватором, потому ему сложно было принять славу, обрушившуюся на его супругу. Однажды он даже не отпустил Градову на съемки нового фильма.



Причиной их разрыва послужили интриги актера на стороне, несмотря на то, что в мае 1973 года у них родилась дочка. Андрей Миронов ушел к матери, а в 1976 году они с Екатериной расторгли пятилетний брак.

Брак с физиком Игорем Тимофеевым

Екатерина Градова, Игорь Тимофеев

Фото: retrospectra.ru

После смерти Андрея Миронова (он умер в 1987 году) Екатерина Градова вышла замуж за бывшего физика-ядерщика Игоря Тимофеева, которого встретила во время поездки в мужской монастырь.

Они обвенчались в церкви, а позже усыновили мальчика. Второй муж актрисы младше ее на 9 лет. После ухода из театра и кино Градова переехала с ним в деревню, где провела остаток жизни. Знаменитость ездила по святым местам, восстанавливала храмы, обучала детей слову божьему.

В одном из интервью Градова призналась, что больше всего жалеет о том, что "так много времени было потрачено на саморазрушение".

Екатерина Градова с дочкой Марией

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

У Екатерины Градовой осталась дочь – актриса Мария Миронова, внук Андрей Миронов, который также ушел в кино. В 2019 году Мария родила еще одного сына. О судьбе приемного сына Градовой – Алексе Суховеркове известно мало.

Мария Мирона с сыном Андреем

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

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