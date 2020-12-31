Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены

Сложившуюся ситуацию телеведущий решил прокомментировать картинкой

На днях жена Андрея Джеджулы Юлия Леута рассказала, что у нее угроза преждевременных родов и во всем обвинила мужа. На своей страничке в Instagram телеведущий опубликовал фото, которое пользователи Сети посчитали реакцией на обвинения.

В Insta-сторис Джеджула поделился картинкой и сложившуюся ситуацию сравнил с особенностями жизни богомолов.

"Мало чем люди отличаются", – написал телеведущий.

Напомним, ранее Юлия заявила, что Андрей поднимал на нее руку и что она собирается с ним разводиться. Сейчас жена Джеджулы находится на седьмом месяце беременности и у нее угроза преждевременных родов.

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