Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены
Сложившуюся ситуацию телеведущий решил прокомментировать картинкой
На днях жена Андрея Джеджулы Юлия Леута рассказала, что у нее угроза преждевременных родов и во всем обвинила мужа. На своей страничке в Instagram телеведущий опубликовал фото, которое пользователи Сети посчитали реакцией на обвинения.
В Insta-сторис Джеджула поделился картинкой и сложившуюся ситуацию сравнил с особенностями жизни богомолов.
"Мало чем люди отличаются", – написал телеведущий.
Напомним, ранее Юлия заявила, что Андрей поднимал на нее руку и что она собирается с ним разводиться. Сейчас жена Джеджулы находится на седьмом месяце беременности и у нее угроза преждевременных родов.
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