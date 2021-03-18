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Анатолий Анатолич рассказал, планирует ли присутствовать на третьих родах супруги

Сегодня, 18:25

Совсем скоро у ведущего родится сын

Ведущий программы "Ранок з Україною" и тревел-шоу "Всюди люди" на канале "Украина" Анатолий Анатолич с супругой впервые показали своего еще не родившегося ребенка. В программе "Зірковий шлях" счастливые родители рассказали, почему готовились к беременности почти полгода, планируют ли партнерские роды и почему почувствовали сложность при выборе имени сыну.

Анатолий Анатолич с супругой и дочками
Анатолий Анатолич с супругой и дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич готовится стать отцом в третий раз. Телеведущий не нарадуется своему счастью и хочет делиться им со всей страной, поэтому пригласил "Зірковий шлях" в медицинский центр, где его жена Юла, которая уже на шестом месяце беременности, проходит УЗИ.

"Я даже не ожидала, что ребенок уже такой большой – 400 граммов, мы так удивились! Так четко видно его глазки, ротик, носик! Видно, прямо – похож на мужа!" – поделилась супруга Анатолия Анатолича Юла..

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Звездная пара говорит, третья беременность не была для них неожиданностью – планировали ее молодые родители в течение четырех месяцев. А узнала Юла о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел эфир "Ранку з Україною".

А вот будет ли присутствовать Анатолий Анатолич на родах – пока не решил:

"Я боюсь, что я буду терять сознание каждые пять минут. Возможно, даже мне придется делать эпидуральный укол, а не жене", – признался Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с дочками
Анатолий Анатолич с дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сейчас супруги пытаются выбрать сыну имя и, как оказалось – это нелегкое дело.

"Присоединились уже все эксперты: наши подписчики, астрологи, нумерологи, подруги, родственники, – с улыбкой комментирует ведущий. – Однако могу сказать, что это будет не Анатолий. Нам хватает Толика в нашем районе – друга наших детей. И в моей семье также достаточно Анатолиев, думаю, надо остановиться. Он в любом случае будет Анатолич – этого достаточно".

В семье уже есть две девочки, а известие о том, что третьим у супругов будет сын, хоть и порадовала, но сбила с толку Юлу и Анатолия Анатолича.

"Относительно девушек, у меня на три девочки вперед заготовленные имена. А мальчик застал нас врасплох, мы поняли, что даже не представляем, какое имя ему дать", – признается жена телеведущего.

Что ж, ждем появления на свет Анатолича-младшего и желаем ему и его известным родителям крепкого здоровья.

О том, что Анатолий Анатолич станет отцом в третий раз стало известно в конце февраля этого года.

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