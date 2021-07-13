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Анатолий Анатолич подарил беременной супруге большой белый Гелендваген: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
13 июля, 18:10
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Телеведущий сделал своей супруге Юле, которая сейчас находится 39-й неделе беременности, большой сюрприз – белый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса
Анатолий Анатолич сделал своей супруге Юле сюрприз - ведущий купил ей Гелендваген
Анатолий Анатолич сделал своей супруге Юле сюрприз - ведущий купил ей Гелендваген / Фото: instagram.com/yulattt

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич, который совсем скоро станет отцом в третий раз, подарил своей беременной супруге Юле большой белый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса. Свежие фото появились на странице Юлы в Instagram.

Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить. Сегодня ты в очередной раз довёл меня до слез счастья. И признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей, – обратилась к мужу Юла.

Юла получила в подарок от мужа автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса
Юла получила в подарок от мужа автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса / Фото: instagram.com/yulattt

Автомобиль, украшенный черным бантом, стал для Юлы настоящим сюрпризом. От эмоций она не смогла сдержать слез и призналась в своем Instagram, что очень мечтала о таком авто.

Гелендваген – потому что сын. Белый – потому что для моей Юлы, – лаконично прокомментировал Анатолий Анатолич.

Сейчас Юла находится на 39-й неделе беременности – их с Анатолием Анатоличем сын может родиться со дня на день. Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и восьмилетняя Лолита.

Ранее Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем. Телеведущий поделился, что впервые планирует присутствовать на родах.

Смотрите видеосюжет о том, какие подарки дарят друг другу знаменитости:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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