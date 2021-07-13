Анатолий Анатолич подарил беременной супруге большой белый Гелендваген: фото

Телеведущий сделал своей супруге Юле, которая сейчас находится 39-й неделе беременности, большой сюрприз – белый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса

Анатолий Анатолич сделал своей супруге Юле сюрприз - ведущий купил ей Гелендваген / Фото: instagram.com/yulattt

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич, который совсем скоро станет отцом в третий раз, подарил своей беременной супруге Юле большой белый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса. Свежие фото появились на странице Юлы в Instagram.

Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить. Сегодня ты в очередной раз довёл меня до слез счастья. И признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей, – обратилась к мужу Юла.

Юла получила в подарок от мужа автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса / Фото: instagram.com/yulattt

Автомобиль, украшенный черным бантом, стал для Юлы настоящим сюрпризом. От эмоций она не смогла сдержать слез и призналась в своем Instagram, что очень мечтала о таком авто.

Гелендваген – потому что сын. Белый – потому что для моей Юлы, – лаконично прокомментировал Анатолий Анатолич.

Сейчас Юла находится на 39-й неделе беременности – их с Анатолием Анатоличем сын может родиться со дня на день. Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и восьмилетняя Лолита.

Ранее Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем. Телеведущий поделился, что впервые планирует присутствовать на родах.

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