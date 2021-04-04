Анастасию Приходько подозревают в беременности: комментарий певицы

33-летняя звезда только подогрела слухи о себе

Несколько недель назад в одном из эфиров гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" ведущий Владимир Остапчук сказал, что одна из участниц проекта беременна.

Тогда Олег Винник предположил, что это может быть Бабка. Вчера она покинула шоу и прокомментировала слухи о своем положении.

В полуфинале самого популярного на украинском телевидении шоу "Маска" рассекретили сразу четырех знаменитостей. Среди них была Анастасия Приходько, которая пряталась в костюме Бабки.

Анастасия Приходько на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

У певицы спросили – на самом ли деле она ждет ребенка. На что та смущенно заулыбалась и ответила: "Это личное". У звездных детективов нет сомнений – Приходько в скором времени станет мамой!

Отметим, что у Анастасии Приходько уже есть двое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года Приходько обвенчалась со своим супругом в церкви.

Недавно мы также писали, что Анастасия Приходько обвинила скандального российского продюсера в расизме.

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