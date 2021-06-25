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Анастасия Приходько возьмет 3-месячного сына на съемки шоу: Он поедет со мной в любую точку мира

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июня, 16:46
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В апреле певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Звезда рассказала, как ей удается совмещать работу и воспитание детей
Анастасия Приходько в апреле стала мамой в третий раз
Анастасия Приходько в апреле стала мамой в третий раз / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия приходько знает о материнстве как никто другой, веду певица воспитывает троих детей. В апреле у нее родился сын, с которым звездная мама проводит почти все свое время.

Накануне Приходько опубликовала новое фото с Лукой – такое имя артистка дала сыну. В Instagram она рассказала о сложных буднях с детьми, но отметила, что все равно счастлива. Более того, Анастасия совершенно не намерена бросать работу.

"Я бы его (Луку – прим. ред) ни за что не оставила бы сейчас и не уехала на гастроли. Почему? Потому что он со мной 24/7! И поедет со мной в любую точку мира! А впереди у меня сложный проект в котором мы участвуем вместе! Мама будет в павильоне, а он как всегда рядом с папой. Между съемками мы будем встречаться", – поделилась Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько с сыном Лукой
Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, что у Анастасии Приходько уже есть двое детей: 11-летня дочь и 6-летний сын.

Ранее Анастасия Приходько рассказала, как скрывала беременность.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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