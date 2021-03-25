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alyona alyona заразилась коронавирусом: как сейчас себя чувствует рэп-исполнительница

Сегодня, 13:19

Артистка рассказала о своем самочувствии

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно в новом клипе призвала всех не бояться показать себя без фоотошопа, заболела на COVID-19.

В интервью "Сніданок з 1+1" она рассказала, что о болезни узнала случайно. Так как у артистки хронический гайморит, то недомогание она списала на это. Тест на COVID-19 она сделала ради интереса.

"Я бы сказала, что это бессимптомно. Только что у меня часто гайморит, у меня хроническое протекание болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. На седьмой день проверилась. О, корона, добрый день", – рассказала alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Она уточнила, что вкус и обоняние потеряла только на пять дней. В целом проявления болезни у нее начались не сразу.

"Все такое тотальное течение болезни у меня началось на 10 день. Где-то так. У меня сначала исчезло обоняние, потом у меня нашли 15% воспаление легких. Все как-то на потом", – поделилась артистка.

Сейчас alyona alyona находится на самоизоляции.

Ранее alyona alyona рассказала о своем парне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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