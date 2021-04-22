После скандала с флагом Украины alyona alyona показала эротическое фото и заговорила о репутации

Артистка показала еще одну пародию на знаменитость, лежа на полу. Поклонники неоднозначно отнеслись к новой провокации рэперши

Рэперша alyona alyona продолжает снимать фотопародии на других звезд. И если в прошлый раз артистка спровоцировала Сеть своим голым фото с флагом Украины, то теперь она обнажилась лишь до купальника. Рэперша позировала в черных босоножках на шнуровке и с распущенными волосами, лежа на полу, как Азилия Бэнкс.

К опубликованному фото в Instagram, alyona alyona прикрепила свой вопрос. Она поинтересовалась у поклонников, может ли артист публично ошибаться.

Новая пародия alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда отмывают свою репутацию – я слышу шум. Имеет ли артист право публично ошибиться? А как насчет прощения?" – написала alyona alyona.

В комментариях подписчики артистки устроили настоящую дискуссию. Некоторые сочли, что певица подразумевает под этим текстом свое скандальное фото с флагом Украины, которое сама соцсеть удалила по жалобам пользователей.

"Зачем ошибаться? Контролируй себя!"

"Каждый человек имеет право на ошибку"

"Конечно, если он искренне просит прощения, а не потому, что его карьера под угрозой"

"После так называемого патриотизма вам немного тяжело это сделать"

Ранее украинские звезды стали куклами Барби.

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