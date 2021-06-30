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alyona alyona больше никогда не будет работать с российскими артистами: Я влипла в неприятность

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июня, 18:56
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Спустя несколько недель после премьеры нашумевшего трека, записанного в коллаборации с группой "Каста", рэперша заявила, что не будет сотрудничать со звездами из России
alyona alyona
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

После того как рэп-исполнительницу alyona alyona захейтили за то, что она записала трек "Врун-врун" с группой "Каста", рэперша решила больше никогда не сотрудничать с российскими артистами. По словам артистки, она попала в неприятность и не ожидала, что поклонники так отреагируют. А пока знаменитости разбираются, не теряйте время в летние жаркие дни и отправляйтесь в поездку по местам Киевщины на электрокаре Jaguar.

Об этом alyona alyona рассказала во время автограф-сессии, отрывок из которой был опубликован на YouTube-канале гражданского движения "Відсіч".

"Я влипла в неприятность. Поняла, что хотела добра, а получилось хуже", – сказала alyona alyona.

Рэперша уточнила, что в России "больше не с кем" сотрудничать. До этого она объяснила, что хоть группа "Каста" и российская, но артисты относятся к оппозиции и не поддерживают власть России. Больше артистка не будет записывать треки с музыкантами из России.

В записи нового альбома группы "Каста" также принял участие российский рэпер Рем Дигга, поддерживающий террористов на Донбассе. Сама же группа в 2015 году выступала в оккупированном Крыму.

Смотрите в ролике, как alyona alyona открыла свою музыкальную компанию:

Ранее рэперша сделала мотивирующее заявление в свое 30-летие.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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