Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют годовщину свадьбы: как изменилась пара

Артисты поженились девять лет назад

Не так давно Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали 19-ю годовщину совместной жизни. А сегодня пара отмечает девятую годовщину свадьбы. Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года.

Свою свадьбу супруги отмечали в одном из московских ресторанов. Приглашены были только родственники и близкие друзья. Среди них Николай Басков, Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Галина Волчек, конечно же, Кристина Орбакайте.

Этот брак стал пятым для Пугачевой и первым для Галкина.

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: instagram.com/love_alla_koroleva

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: instagram.com/love_alla_koroleva

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Instagram

Несмотря на постоянные слухи о разводе, пара счастлива. Они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которым в этом году исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева вместе со своей семьей Фото: instagram.com/maxgalkinru

Из их отношений не пропала романтика – они устраивают пикники, Алла Борисовна посвящает стихи своему мужу. Поcле шести лет брака они повенчались.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист.

Ранее мы рассказывали, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнил свою любимую песню на украинском языке.

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