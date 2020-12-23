Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют годовщину свадьбы: как изменилась пара

Сегодня, 15:22

Артисты поженились девять лет назад

Не так давно Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали 19-ю годовщину совместной жизни. А сегодня пара отмечает девятую годовщину свадьбы. Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года.

Свою свадьбу супруги отмечали в одном из московских ресторанов. Приглашены были только родственники и близкие друзья. Среди них Николай Басков, Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Галина Волчек, конечно же, Кристина Орбакайте.

Этот брак стал пятым для Пугачевой и первым для Галкина.

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: instagram.com/love_alla_koroleva

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: instagram.com/love_alla_koroleva

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Instagram

Несмотря на постоянные слухи о разводе, пара счастлива. Они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которым в этом году исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева вместе со своей семьей
Алла Пугачева вместе со своей семьей
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Из их отношений не пропала романтика – они устраивают пикники, Алла Борисовна посвящает стихи своему мужу. Поcле шести лет брака они повенчались.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист.

Ранее мы рассказывали, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнил свою любимую песню на украинском языке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Внук Пугачевой показал элитные апартаменты, которые ему подарила бабушка Бузова и Киркоров перепели хит Аллы Пугачевой - видео Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми Российский рэпер Баста об Алле Пугачевой: "Она в своем возрасте осталась лукавой бабой"
Алла Пугачева Максим Галкин
Источник: instagram.com/love_alla_koroleva
Реклама

Новости партнеров

Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 11:34Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 17:40Food

Греческий салат: польза и секреты приготовления

Вчера, 13:14Шоу-бизнес

Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

Вчера, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Вчера, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Вчера, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Вчера, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

21 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

21 декабряFood

Как приготовить тушеную квашеную капусту

21 декабряEvents

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

21 декабряEvents

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

21 декабряFood

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

21 декабряFun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряСтиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

20 декабряШоу-бизнес

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились

Новости партнеров

Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Сирні пундики на сніданок за 10 хвилин
Сирні пундики на сніданок за 10 хвилин
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала Мережу
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала Мережу
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Никитюк верхом на жеребце ошарашила изменениями в фигуре
Никитюк верхом на жеребце ошарашила изменениями в фигуре
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять