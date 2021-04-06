Алла Кудлай поделилась трогательной историей, как ее песня воссоединила семью

Певица дала интервью программе "Зіркоманії"

Исполнительница хита "Красива жінка незаміжня" Алла Кудлай 40 лет на сцене. Она спела более 600 песен. Ее хиты до сих пор на слуху. Но очень скоро мы можем услышать эти песни в новом звучании. От этом певица рассказала в интервью "Зіркоманії" на телеканале "Украина 24". А также Алла Кудлай поделилась секретом молодости.

"Красива жінка незаміжня" – эта песня народной артистки Украины конце 90-х была настоящим хитом. И сегодня эта композиция остается визитной карточкой певицы. Правда, эти слова воспринимаются уже совсем по-другому. Ведь отсутствие штампа в паспорте сейчас не принято воспринимать трагически, как это было прежде.

Интересно, что текст об этой печальной женской судьбе написал поэт Анатолий Матвийчук. Но в репертуаре Кудлай наберется около десятка песен его же авторства.

Одна из песен в репертуаре Аллы Кудлай "Обійми" рассказывает о непростых отношениях матери и сына.

"Не печалься, сину милий, – прoжени думки сумні, Я давно тебе простила, але й ти прости мені"

Алла Кудлай уверена, что именно эти строки помирили не одну семью. Как-то ей в прямой эфир на радио дозвонилась женщина, которая рыдая благодарила за песню. Ведь именно она воссоединила ее с сыном после нескольких конфликта.

"И надо же было, что мама и сын на одной радиоволне эту песню послушали. И он позвонил ей. И говорит: "Он мне в жизни таких слов мне не говорил". У меня аж сейчас мурашки", – рассказывает певица.

Еще один хит Аллы Кудлай – "Любовница". Тема этой песни довольно провокационная: об отношениях с женатым мужчиной.

"Зачекалась дружина і діти. Я тебе відпускати не хочу. Але мушу тебе відпустити", – поется в песне.

"Я всегда была против этого. Но песня и мелодия какая. И вообще тема, она ​​же есть в жизни. Так почему бы не спеть?" – говорит народная артистка Украины.

А вот о своей личной жизни певица отшучивается, а точнее поет.

"То все тайна..то все тайна... де гуляла дівка файна..де гуляла з ким бувала і коли. Не скажете нам? Не скажу. А що хтось питав за мене?" – поет Алла Кудлай.

За свою творческую карьеру артистка спела до 600 песен. Говорит, хотелось бы некоторым из них подарить новое звучание.

"К сожалению, сейчас у меня нет средств на аранжировки. Они не дешевое. Если мне предложат сделать по-новому мои песни, у которых прекрасная мелодия и стихи, я с огромным удовольствием спою", – сказала певица.

В 90-х Аллу Кудлай узнавали даже посреди улицы. И сегодня с артисткой встречаются крайне забавные ситуации.

"Стою я в очереди в магазине и тут тетя ко мне подходит и говорит: "Скажите, пожалуйста, вы НЕ Алла Кудлай". А я ей, все говорят, что я на нее похожа. А она еще ближе подходит и говорит: "Так после пластической операции такая красивая стала", – поделилась историей артистка.

Певица говорит, что чувство юмора – одна из черт, которая помогает держать себя в тонусе.

А еще летом звезда по несколько часов плавает в Днепре, утром и вечером. Ну, и контролирует пристрастие к вкусного.

"Генетика – это раз. А во-вторых, я занимаюсь йогой, плаванием. Хотя очень люблю киевский торт. Ой люблю, но есть нельзя", – говорит певица.

Свои хиты Алла Кудлай на концертах исполняет вживую. Говорит, что это принципиальная позиция.

"Возникает внутри такое желание – донести каждому зрителю то, о чем я пою. Чтобы они были так счастливы, если песня о счастье и даже если где-то с легонько грустью, то чтобы люди все равно были счастливы", – сказала артистка.

Смотрите полное интервью Аллы Кудлай для программы "Зіркоманія":

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