Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Алина Гросу опубликовала редкие фото в купальнике – как выглядит фигура певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 июля, 08:24
Копировать ссылку
Популярная украинская певица Алина Гросу похвасталась стройной фигурой в новой фотосессии, которую артистка устроила на берегу моря
Алина Гросу показала фигуру в купальнике
Алина Гросу показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу, которая недавно отпраздновала день рождения с бойфрендом , отправилась на отдых в Одессу. На берегу моря артистка устроила импровизированную фотосессию в купальнике. У себя в Instagram поделилась яркими фото.

Алина Гросу позировала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь и стройную фигуру.

"Немножко жары и зажаренного тела", – подписала кадры артистка

Алина Гросу поделилась фото с отдыха
Алина Гросу поделилась фото с отдыха / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу похвасталась фигурой
Алина Гросу похвасталась фигурой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу позировала на берегу моря
Алина Гросу позировала на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу в Одессе
Алина Гросу в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала фигуру
Алина Гросу показала фигуру / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу устроила фотосессию на берегу моря
Алина Гросу устроила фотосессию на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу не так часто в Instagram публикует фото с купальнике, так что кадры с импровизированной фотосессии подписчики оценили.

  • "Фигурка огонь"
  • "Красивая очень. Хорошего отдыха"
  • "Крутое тело. Завидую в хорошем смысле"
  • "Алина создана для горячих фотосессий"

Стоит отметить, недавно артистка призналась, что с начала пандемии еще не была за границей.

"Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая", – призналась Алина Гросу.

Ранее певица раскрыла секрет, как следит за фигурой.

"Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы – ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая", – рассказала Алина Гросу.

Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":

Ранее Алина Гросу призналась, что напророчила себе развод.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

«Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия»

Принцы Уильям и Гарри Сыновья принцессы Дианы
Как выглядит памятник принцессе
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
05
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять