Алина Гросу опубликовала редкие фото в купальнике – как выглядит фигура певицы

Популярная украинская певица Алина Гросу похвасталась стройной фигурой в новой фотосессии, которую артистка устроила на берегу моря

Алина Гросу показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу, которая недавно отпраздновала день рождения с бойфрендом , отправилась на отдых в Одессу. На берегу моря артистка устроила импровизированную фотосессию в купальнике. У себя в Instagram поделилась яркими фото.

Алина Гросу позировала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь и стройную фигуру.

"Немножко жары и зажаренного тела", – подписала кадры артистка

Алина Гросу поделилась фото с отдыха / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу похвасталась фигурой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу позировала на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала фигуру / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу устроила фотосессию на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу не так часто в Instagram публикует фото с купальнике, так что кадры с импровизированной фотосессии подписчики оценили.

"Фигурка огонь"

"Красивая очень. Хорошего отдыха"

"Крутое тело. Завидую в хорошем смысле"

"Алина создана для горячих фотосессий"

Стоит отметить, недавно артистка призналась, что с начала пандемии еще не была за границей.

"Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая", – призналась Алина Гросу.

Ранее певица раскрыла секрет, как следит за фигурой.

"Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы – ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая", – рассказала Алина Гросу.

Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":

Ранее Алина Гросу призналась, что напророчила себе развод.