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Алина Гросу стала Круэллой! Смотрите бекстейдж клипа Малиновые губы

Сегодня, 06:02

Певица поделилась в Instagram кадрами со съемок нового клипа. Ей очень идет новый цвет волос!

Алина Гросу показала кадры со съемок нового клипа
Алина Гросу показала кадры со съемок нового клипа
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу, которая на днях отпраздновала 26-й день рождения, поделилась кадрами со съемок нового клипа. В Instastories певица опубликовала несколько фото и видео, на которых она запечатлена в крутом образе. Мы такого точно не ожидали!

Судя по снимкам, Алина в новом видео появится в образе Круэллы Де Виль. Да, этот а самая злодейка из фильма "101 далматинец".

Алина Гросу снимает клип в образе Круэллы
Алина Гросу снимает клип в образе Круэллы
Фото: instagram.com/alina_grosu

Гросу показала наполовину розовые и наполовину белые волосы, длинное платье с леопардовым принтом, а еще двух далматинцев!

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Алина Гросу показала, как снимает новый клип
Алина Гросу показала, как снимает новый клип
Фото: instagram.com/alina_grosu

Да, у Круэллы волосы черно-белые, но не стоит забывать, что песня Алины Гросу называется "Малиновые губы". Вот и цвет соответствующий.

Очень ждем премьеры нового клипа Алины, чтобы увидеть ее неожиданный образ во всей красе!

Алина Гросу о разводе, изменах бывшего и новой любви – смотрите видео:

Напомним, что ранее DOROFEEVA выпустила новую песню, в которой фаны услышали MARUV и Ранеток.

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