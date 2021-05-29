Алина Гросу раскрыла подробности романа с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

На вопрос ведущего Славы Демина о том, чем ее покорил российский актер, певица сначала отшутилась

Певица Алина Гросу закрутила новый роман Фото: Сегодня

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно подтвердила роман с 37-летним российским актером Романом Полянским, в интервью ведущему Славе Демину рассказала, чем ее покорил новый избранник.

Видео очередного выпуска программы Слава+ опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ".

На вопрос Демина о том, чем ее покорил Роман Полянский, певица сначала отшутилась.

"Он не только актер, он еще и режиссер. Я просто очень корыстная, – смеется Алина Гросу. – Рома – друг в первую очередь. Я не говорю, что это "скорая помощь" […] Он появился в нужное время в нужном месте… Самое ужасное, что аудитория любит, когда артист страдает. Почему я должна страдать долгое время? Слава Богу, тьфу-тьфу, я не осталась вдовой".

По словам артистки, они с Романом Полянским очень похожи.

"Рома относится очень хорошо ко всему, что нравится мне, – добавила Гросу. – Мы очень похожи. Когда познакомились, я была абсолютно не домашней – любила где-то бывать. А сейчас мне нравятся домашние посиделки".

О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Полянским. Мы даже писали о 5 доказательствах того, что Алина Гросу и Роман Полянский – пара.

Напомним, Гросу прожила вместе со своим супругом Александром Комковым всего полгода. Они поженились летом 2019 года, а уже к зиме разошлись. Причиной расставания Александр назвал "обоюдное согласие".

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