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Алина Гросу после развода с супругом рассказала, с кем встретит Новый год

Сегодня, 13:21

Певица рассказала, где и как отметит праздник

Певица Алина Гросу, которая недавно рассказала о разводе, призналась, в какой компании отметит Новый год и какие подарки уже приготовила родным.

Певица, которая в новогоднем шоу телеканала "Украина" исполнит свой хит "Голый король", отмечает, что 2020-й стал для нее знаковым.

"Эта песня посвящена моему разводу. Наверное, этот год был для меня важен этим событием, и я благодарна, что мое разбитое сердце только положительно отразилось на моем творчестве", – рассказала Алина Гросу за кулисами праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка говорит, что на следующий год имеет лишь одну мечту – чтобы все ее родные и близкие были здоровы и рядом с ней. Потому что в экстренных ситуациях, когда кто-то болеет, кардинально меняются приоритеты, и все материальные желания отходят на второй план.

"Я планирую встретить Новый год в Буковеле с любимыми людьми, с семьей. А еще я буду работать. Уже купила много игрушек, у нас очень много детей в семье. Мой младший родной брат любит все, что связано с сельским хозяйством, различные комбайны. Ему три годика, но он знает все названия. Поэтому я приобрела большой набор, чтобы он мог всем этим играть. У старшего брата – двое малышей, у двоюродных братьев также дети. В общем купила очень много игрушек, чтобы у детей поднялось настроение", – отметила певица.

Ранее Алина Гросу рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни после развода.

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