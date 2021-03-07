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Алина Гросу подтвердила новый роман и заговорила о свадьбе

Сегодня, 09:13

Певица появилась на публике вместе с Романом Полянским

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Алина Гросу, которая шокировала своим появлением на шоу "Маска", рассказала о дружбе с Романом Полянским. Многие же поклонники певицы уверены, что ее с актером связывают романтические отношения.

Накануне Гросу и Полянский впервые появились на публике вместе. И хотя официально свои отношения они не подтвердили, певица уже заговорила о свадьбе.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я еще не говорила что он мой парень. Как замуж буду выходить тогда и скажу", – сказала гросу в программе "Светская жизнь", опубликованной в YouTube.

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Роман Полянский – российский актер. Алина рассказала, что он понемногу изучает украинский язык и окончательно переехал в Киев.

Алина Гросу и Роман Полянский.
Алина Гросу и Роман Полянский.
Фото: instagram.com/alina_grosu

О новых отношениях Гросу не спешит объявлять, поскольку не хочет, чтобы повторилась история как с ее экс-мужем.

"Я не хочу спешить. Я так знакомила всех с мужем. Говорила, вот это он мой, а что из этого вышло? Я теперь так не хочу. Хочу показать человека и сказать, вот это мой человек, или уже даже с детьми, если это отец моих детей. Чтобы тогда все уже было понятно ", – заявила артистка.

Со своим бывшим супругом Алина Гросу прожила после свадьбы всего полгода – пара поженилась летом 2019 года, а уже к зиме разошлась. Недавно Александр впервые прокомментировал развод с певицей.

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