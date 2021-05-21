Алина Гросу, Alyosha и Владимир Остапчук с женой прошлись по подиуму Вышиванка DAY: как все было

Актеры, певцы и телеведущие в самых разнообразных вышиванках дефилировали по подиуму КВЦ "Парковый" Viewpoint by Parkovy

Показ вышиванок на «Вышиванка DAY» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

20 мая в Киеве состоялся показ традиционных украинских нарядов, приуроченный ко Всемирному дню вышиванки. Народный праздник организовали телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня" с участием звезд шоу-бизнеса. Актеры, певцы и телеведущие в самых разнообразных вышиванках дефилировали по красной дорожке под открытым небом на новой локации КВЦ "Парковый" Viewpoint by Parkovy.

В нарядных одеждах на красной дорожке появились: Владимир и Кристина Остапчуки, Тарас Цымбалюк, Алина Гросу, Дима Коляденко, Евгений Клопотенко, Тарас Тополя, Alyosha, Алексей Тритенко, Слава Красовская, Людмила Ардельян, Наталья Денисенко, Амадор Лопес, Екатерина Бужинская, Наталья Васько, Анастасия Приходько, Евгений Янович, Полина Ткач и многие другие.

"Круто, что сегодняшний праздник и наш "Вышиванка DAY" показывают нам и всей стране, что вышиванка – это не просто традиция. Это очень ярко, самобытно, стильно и модно! Ведь обычно мы представляем вышивку в красно-черных цветах, а здесь мы показали и увидели все многообразие вышиванок от розового платьица, как у Кристины, до красных, черных, белых, желтых, синих вариаций... Это очень круто!" – отметил ведущий гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук.

Такое мнение разделяет и жена звездного телеведущего. "Очень приятно было принять участие в таком патриотическом и к тому же невероятно красивом мероприятии. Кстати, у нас с Владимиром получился очень гармоничный семейный look, который я бы повторяла снова и снова!" – добавила Кристина Остапчук.

Владимир и Кристина Остапчук Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинские знаменитости доказали, что вышиванки с разнообразием орнаментов, узоров и цветов можно удачно сочетать с модными джинсами, кедами и аксессуарами. На праздничном показе звезды демонстрировали как трендовые дизайнерские модели традиционной одежды, так и настоящие семейные реликвии, которые передаются от поколения к поколению.

"Вышиванку, которую я сегодня представляла, моя мама вышила в 17 лет своими руками из ткани, которую сшила моя бабушка. Она до войны работала швеей, потом ее забрали в немецкий концлагерь, а когда все закончилось, она очень много шила для семьи. Так бабушка сшила для мамы сорочку, а моя мама собственноручно вышила ее. Поэтому, когда мне предложили участвовать в "Вышиванка DAY", я сразу подумала, что надену эту рубашку потому, что она, возможно, на фоне других платьев выглядела скромной, но ее сила и ее история для меня очень ценны", – рассказала актриса Наталья Денисенко.

Свой образ она дополнила дукачем – точной копией 19-го века, из серебра. Такие дукачи носили состоятельные женщины в Черниговской области.

"Я из Чернигова, поэтому вот именно такой дукач я взяла у одного из коллекционеров. А остальное – это мой стилизованный более современный look. Мне очень понравился сегодняшний праздник, прекрасная атмосфера, все были такие красивые, и мне кажется, что надо чаще такие показы делать", – поделилась актриса.

Актриса Наталья Денисенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В частности, на красной дорожке можно было увидеть наряды, в узорах которых закодированы счастье, плодородие, достаток, процветание и мир.

"У меня сегодня особая вышиванка. С буковинским орнаментом. Для меня она символизирует любовь к моему родному краю. Поэтому выбрала именно эту", – рассказала певица Алина Гросу.

Певица Алина Гросу Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В последнее время вышиванки и орнаменты начали популяризировать, но и упрощать одновременно. Орнаментами украшают разные вещи: от носков до нижнего белья. Это, по моему мнению, обесценивает значение символов и их историю. Вышиванка, в которой я дефилировала, украшена орнаментами, которые символизируют женское и мужское начало, рождение новой жизни, материнство. Для меня это очень символично!" – поделилась певица Alyosha.

Поддерживает мнение жены певец Тарас Тополя. "Вышиванка – это один из символов, серьезных символов, объединяющий украинцев. И поэтому очень важно в этот день надевать свое украинское красивое вышитое одеяние и задавать такой красивый праздничный модный тренд для всей страны. Чтобы каждый доставал вышиванку, надевал и с хорошим настроением показывал, что он украинец! А потом и на другие праздники! Украинское – это уже тренд", – говорит певец.

У певца дома есть три вышиванки. Но для показа он выбрал другую, потому что она ему очень понравилась своим орнаментом и нарядностью. Такие геометрические узоры, кажется, присущи Гуцульщине и Ивано-Франковску, говорит Тарас.

Певец Тарас Тополя и певица Alyosha Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"С Аленой дефилировали весело. Конечно, понятие "дефиле" это ближе к Алене, чем ко мне, я это делал, по сути, второй раз в жизни. А первый, кстати, на "Вышиванка DAY" в 2019 году. Но мне кажется, мы справились с задачей", – рассказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Традицию отмечать этот день торжественным показом вышиванок начали телеканал "Украина" и новости "Сегодня" в 2019 году. В прошлом году во время карантина команда создала праздничный арт-проект онлайн, привлекши известных дизайнеров и звезд. В этом году удалось совместить закрытый показ с соблюдением всех противоэпидемических требований и онлайн-формат.

Посмотреть трансляцию звездного дефиле можно на ютуб-канале "Украина 24".

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Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY-2021

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