Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

Продюсер считает, что рэп-исполнительницу нужно привлечь к ответственности

Продюсер Алена Мозговая раскритиковала рэп-исполнительницу alyona alyona, которая недавно позировала полностью обнаженной, завернувшись во флаг Украины.

Алена Мозговая и alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Facebook-страница Елены Мозговой

На своей странице в Facebook Мозговая опубликовала пост, в котором выразила свои возмущения по поводу фото alyona alyona и предложила рэп-артистке прочесть Уголовный кодекс Украины.

"А реперша не хочет почитать Уголовный кодекс Украины?! Фото-хайп девушки постить я не буду из-за эстетически-нравственных соображений. Статья 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами"

1. Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", – написала Алена.

Скриншот: Facebook

Напомним, alyona alyona разделась и спародировала Майли Сайрус.

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