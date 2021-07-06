Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Топ-новость

Каминг-аут MELOVIN

Топ-новость

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Алексей Суханов впервые показал свое детское фото

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 июля, 15:22
Копировать ссылку
Ведущий телеканала Украина поделился в социальной сети фото, на котором позирует на игрушечной лошадке в детстве. Поклонники назвали его маленьким чудом
Алексей Суханов впервые показал свое детское фото
Алексей Суханов впервые показал свое детское фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", Алексей Суханов не часто балует подписчиков собственными детскими фото. Но недавно решил показать, каким был в юные годы.

Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов поделился в социальной сети фото, на котором позирует на игрушечной лошадке в детстве.

Алексей Суханов впервые показал свое детское фото
Алексей Суханов впервые показал свое детское фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Наверное, это единственный случай в детстве, когда меня уговорили усесться на этого деревянного коня, чтобы сделать фотографию. Все время до 8-го класса это был ребенок, которого не было слышно, потому что он всегда выбирала тихий уголок, откуда никто не мог его затянуть на какое-то мероприятие с праздничным исполнением стихотворений и песен, период так называемого творчества начался гораздо позже", – подписал фото Алексей Суханов.

"Маленькое чудо", "Солнышко маленькое, но печальное", "Ангелочек" – прокомментировали фолловеры снимок ведущего телеканала "Украина".

Ранее ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой. Все это происходило во время съемок сериала "Люся интерн". Это комедийный сериал, созданный по формату популярного ситкома "Вторая попытка Кэрол", права на который принадлежат ViacomCBS Global Distribution Group.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
04
часов
59
минут
26
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Поддерживаете каминг-аут MELOVIN?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять