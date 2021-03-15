Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе (фото)

41-летняя экс-"ВИА Гра" показала округлый живот

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка. 41-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", которая назвала главный секрет отношений с певцом, сообщила, что беременна.

Фотографию с округлившимся животом Альбина опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото звезда позирует в элегантном черном платье, обтягивающем ее округлые формы. "В ожидании", – коротко подписала кадр Джанабаева.

Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Многие поклонники певицы были приятно удивлены новостью о беременности, отметив в комментариях, что все это время даже не догадывались, что Альбина ждет ребенка.

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой есть двое детей: сын Константин, который родился в 2004 году, и сын Лука, появившийся на свет в 2014 году.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Что касается самого Меладзе, то у него есть трое детей от первого брака с Ириной Меладзе (Малухиной), с которой он официально развелся в 2014 году.

Ранее Валерий Меладзе откровенно о ссорах с Альбиной Джанабаевой.

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