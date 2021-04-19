Альбина Джанабаева впервые показала фото третьего ребенка

Экс-участница "ВИА Гры" родила от Валерия Меладзе дочку. Для певца малышка стала уже шестым ребенком

12 апреля 55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева, которую в Сети сравнили с Дженнифер Лопес, стали родителями. Певица разместила в своем Instagram-профиле фотографию дочки, но только не показала ее лицо. На снимке можно увидеть маленькую ручку новорожденной.

"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрый слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", – написала в посте Альбина.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Супруга Валерия Меладзе также показала, как ее встретили дома – на снимках запечатлены розовые воздушные шарики с надписью "Это девочка".

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Ранее Валерий Меладзе откровенно рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой.

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