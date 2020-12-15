Алан Бадоев показал приемного сына – фото

Режиссер поздравил приемного сына с днем рождения

Алан Бадоев, который недавно рассказал о личной жизни 14-летней дочери, трогательно поздравил сына Жанны Бадоевой с днем рождения.

Несмотря на то, что Алан и Жанна давно уже не вместе они продолжают поддерживать хорошие отношения. К сыну Жанны Борису известный режиссер относится как к своему. В Instagram он поздравил его с днем рождения и поделился фото именника.

"Жанна с прекрасным сыном тебя. Борюся, мы тебя очень любим", – написал Алан.

Борис – приемный сын Бадоева Фото: instagram.com/alanbadoev

Борис – приемный сын Бадоева Фото: instagram.com/alanbadoev

Борис – приемный сын Бадоева Фото: instagram.com/alanbadoev

Он отметил, что из-за пандемии уже год не видел детей.

"Этот год реально аномален , я не вижу своих детей уже год. Так можно их не узнать , они же растут , как на дрожжах ..", – поделился известный клипмейкер.

Алан и Жанна Бадоевы были вместе в течение девяти лет. Бориса – сына Жанны от первого брака режиссер усыновил, также у пары есть общая дочь Лолита.

Ранее мы рассказывали, что Ксения Мишина познакомилась с дочерью Александра Эллерта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться