Алан Бадоев показал приемного сына – фото
Режиссер поздравил приемного сына с днем рождения
Алан Бадоев, который недавно рассказал о личной жизни 14-летней дочери, трогательно поздравил сына Жанны Бадоевой с днем рождения.
Несмотря на то, что Алан и Жанна давно уже не вместе они продолжают поддерживать хорошие отношения. К сыну Жанны Борису известный режиссер относится как к своему. В Instagram он поздравил его с днем рождения и поделился фото именника.
"Жанна с прекрасным сыном тебя. Борюся, мы тебя очень любим", – написал Алан.
Он отметил, что из-за пандемии уже год не видел детей.
"Этот год реально аномален , я не вижу своих детей уже год. Так можно их не узнать , они же растут , как на дрожжах ..", – поделился известный клипмейкер.
Алан и Жанна Бадоевы были вместе в течение девяти лет. Бориса – сына Жанны от первого брака режиссер усыновил, также у пары есть общая дочь Лолита.
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