Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актриса Римма Зюбина снова пошла учиться и стала интерном

Сегодня, 10:10

Начались съемки комедийного сериала "Люся Интерн"

В Киеве начались съемки комедийного сериала "Люся Интерн" по американскому формату популярного ситкома "Второй шанс Кэрол", права на который принадлежат ViacomCBS Global Distribution Group. Главную роль в 40-серийной картине сыграет актриса Римма Зюбина.

Сериал "Леся Интерн" – это история Людмилы Жук, которая после 30 лет супружеской жизни осталась одна, так как ее муж ушел к молодой любовнице. Но Люся пережила этот удар и не сдалась. Более того, в 50 лет она наконец-то решается пройти оставленную много лет назад интернатуру, чтобы таки реализовать свою мечту – стать врачом. В результате Жук оказывается среди молодых интернов. Ей приходится быть белой вороной в их окружении, ежедневно доказывать, что возраст – не помеха, однако оптимизму Люси и ее любви к жизни и ко всему новому можно только позавидовать. Она очень живая и веселая, то и дело всех поучает и много шутит.

Актриса Римма Зюбина
Актриса Римма Зюбина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главную роль в ситкоме "Люся Интерн" сыграет Римма Зюбина. "На первый кастинг, почувствовав сходство со своей героиней, я пришла в соответствующей одежде и взяла с собой стетоскоп от тонометра и папку для документов, – вспоминает Римма Зюбина. – То есть я появилась перед всеми уже в костюме и с элементами реквизита".

По словам руководителя проекта и главы авторской группы Елены Пшеничной, химия между актрисой и персонажем произошла сразу. "Когда Римма Зюбина зашла в павильон на кастинг и с порога начала рассказывать миллион историй, то все переглянулись между собой и поняли, что она очень похожа на своего будущего персонажа, у которой на каждый случай найдется масса примеров", – делится Елена Пшеничная.

Актриса Римма Зюбина
Актриса Римма Зюбина
Фото: пресс-служба

"Когда я читал сценарий, то понимал, что очень трудно представить кого-то другого в этой роли, – добавил режиссер Максим Литвинов. – Хотя у нас было много достойных претенденток, но я очень рад, что именно Римма стала Люсей Жук".

Читайте также:
Этот сериал взбесил Вуди Аллена

Хотя сериал комедийный, в основе проекта лежит очень актуальная миссия – никогда не поздно начинать реализовывать свою мечту. "Нужно всегда помнить: у каждого из нас только один дубль прожить нашу жизнь, – убеждена Римма Зюбина. – Я всегда говорю, что нет ничего хуже, чем несбывшаяся мечта. К тому же сегодня есть очень много возможностей не только для молодежи, но и для людей старшего поколения. Поэтому, девочки, почувствуйте себя: что именно вам нужно, чего вы больше всего хотите, и попробуйте осуществить свое желание!"

В сериале также снимаются: Кирилл Бин, Слава Красовская, Виталина Библив, Александр Попов, Павел Кружнов, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и др.

Актриса Римма Зюбина
Актриса Римма Зюбина
Фото: пресс-служба

Режиссеры-постановщики – Максим Литвинов, Вера Яковенко. Художники-постановщики – Наталья Ходосевич, Василий Димитров. Оператор-постановщик – Юрий Сметанин. Руководитель проекта и глава авторской группы – Елена Пшеничная. Композитор – Роман Суржа. Исполнительный продюсер – Вячеслав Братух. Креативный продюсер – Дарья Дейниченко. Генеральные продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская.

Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимается продакшн "Теле Про".

Производством американского формата "Второй шанс Кэрол" занималась студия CBS Studios. Исполнительными продюсерами выступили Эмили Халперн, Сара Хаскинс, Патриция Хитон, Адам Гриффин, Дэвид Хант, Ребекка Стэй, Аарон Каплан, Дана Хонор, Памела Фрайман и Сьюзи Маманн Гринберг.

Ранее звезда "Реальной мистики" рассказала о любовных интригах своего персонажа: "Виолетта боготворит Дебрина".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Российскую артистку не пустили на съемки в Украину из-за незаконного визита в Крым 3 секрета счастливых отношений от актрисы сериала «Незакрытая мишень» Ирины Новак Звезда фильма "Спеши любить" впервые стала мамой: трогательное фото малыша
актриса учеба Римма Зюбина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Сегодня, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Вчера, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Вчера, 08:08Фаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаВкусно

Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять