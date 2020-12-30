Актриса Ирина Гришак: "На съемках "18-летнего олигарха" села за руль Ягуара и УАЗика"

Она сыграла главную роль в новой комедийной мелодраме

В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной картины "18-летний олигарх", совместного проекта канала "Украина" и студии "Квартал 95". Фильм расскажет об успешном олигархе Эдике, который узнает о серьезных проблемах со здоровьем и решает передать компанию своей внебрачной дочери Леси. Но сделать это окажется не так просто, ведь мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму Лесю никогда раньше не видел.

Главную роль в новой комедийной мелодраме сыграла актриса Ирина Гришак. Нам в интервью она рассказала, чему ей пришлось научиться на съемках этого проекта и чем занималась на самоизоляции.

Ирина Гришак на съемках "18-летнего олигарха" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ира, чем вам запомнилась эта героиня?

Мне нравится, что моя Леся – такая боевая девчонка, можно даже сказать, что она – пацанка. По ходу развития сюжета она попадает в различные ситуации, но никогда не изменяет своим жизненным ориентирам и ценностям. Это мне очень в ней импонирует. Она может меняться внешне, но внутренне всегда остается при своем мнении.

Моя Леся привыкла брать ответственность на себя еще с раннего детства. В этом плане я тоже достаточно обязательна, если даю обещания, то всегда стараюсь их выполнить. Так что, в чем-то со своей героиней мы все-таки похожи.

Для съемок этого проекта вам пришлось сесть за руль УАЗика. Это был вообще первый опыт вождения или именно на этой машине? Расскажите подробнее о нем.

Это в принципе был мой первый опыт вождения. Мне безумно понравилось и очень повезло, потому что артист Артемий Егоров меня познакомил с мужчиной, который водит кинотранспорт и непосредственно работает с киношниками, мне было легко с ним учиться.

Ирина Гришак на съемках "18-летнего олигарха" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

УАЗик – это такая машина, что даже если ты не дай Бог во что-то въедешь или какая-то яма, все равно ты находишься в безопасности. Села в этот автомобиль и почувствовала, будто он действительно мой. Не буду скрывать, для девочки это достаточно сложно – выжимать сцепление или выкручивать руль, но мне настолько понравилось, что эти факторы в противовес не вставали.

После этого мне уже ничего не страшно. Сидеть за рулем – настоящий кайф! Теперь нужно свою машину, только желательно автомат.

Хотите большую машину?

Да. Я на этих съемках еще села за руль Ягуара, и это совершенно не моя машина. Потому что у нее очень низкая посадка, и ты сидишь в ней, будто на кресле-качалке. Плюс – она настолько быстрая, только дотрагиваешься, и она сразу едет, а УАЗик еще нужно завести. Для съемок с Ягуаром у нас был дублер, потому что въехать в кадр нужно было на скорости.

Ваша героиня Леся неожиданно становится олигархом. А вам никогда на голову не сваливались какие-то ценные вещи? Выигрывали в лотерею или, может, часто находили деньги?

Нет. Я находила какие-то маленькие суммы, как в принципе все в детстве. Причем всегда так происходило, что если я сразу эти деньги не тратила, они куда-то пропадали. Помню, мы с подружкой нашли 10 гривен, хотели купить какие-то чупа-чупсы или жвачки, а когда пришли в магазин, денег в кармане уже не было. На самом деле это какая-то потрясающая история, потому что эти деньги потерял брат моей подруги. А мы их нашли – и опять потеряли.

Ирина Гришак на съемках "18-летнего олигарха" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чем на карантине весной занимались, пока все было закрыто?

Занималась собой, своими мыслями, отдыхом. Я в этом году только закончила университет, плюс были съемки до карантина. Это, конечно, хорошо, но постоянно была какая-то гонка. Я родилась на юге Украины, в Николаеве, и привыкла, что летом всегда отдыхаю на море. А последнее время такой возможности не было. Поэтому это время было мне очень необходимо, чтобы элементарно отдохнуть и ничего не делать. Почитать книгу, посмотреть какие-то шоу, приготовить вкусные блюда, пообщаться со своими людьми. Подумать о том, чего хочешь и что уже сделал.

А выпускные экзамены в театральном как сдавали на карантине, онлайн?

Да, к сожалению. Это было очень обидно. Представьте, 4 курс, выпуск, вы поиграли полгода спектакли, потом карантин – а вы даже на видео не успели заснять постановки. Сдавали экзамены по видеосвязи. Но таковы реалии. Главное, что справились.

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