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Анна Кошмал о постельных сценах: "Обычно это только в кадре выглядит очень сексуально"

Сегодня, 17:17

7 февраля состоится премьера сериала "Добрая душа" с Анной в главной роли

В это воскресенье, 7 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийного фильма "Добрая душа" производства компании Filmstream. Главную роль в картине исполнила популярная актриса Анна Кошмал. Ее героиня – отзывчивая девушка по имени Люба, которая в стремлении помочь всем вокруг сама попадает в неприятности. О своем новом проекте, работе с режиссером Анатолием Матешко и съемках постельных сцен она рассказала нам в интервью.

Актриса Анна Кошмал
Актриса Анна Кошмал
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Аня, о чем по-вашему эта картина?

"Добрая душа" – история о том, что иногда нам надо пройти тяжелые жизненные испытания, чтобы получить определенный опыт. Нужно помнить, что в каждой нашей трагедии заложен потенциал успеха и счастья. Хоть это довольно банально, но каким бы темным ни был тот тоннель, в конце все равно будет прекрасный свет. Жизнь подбрасывает нам много сюрпризов, не всегда они приятные, но в конце концов все будет хорошо. Вселенная все так организует, что от своей судьбы вы никуда не убежите.

Ваша героиня Люба учится на медика. Какая она?

Простая студентка, которая любит свою работу, профессию, уважает старших. Люба – очень порядочный человек, который всегда готов помочь. Но, как говорится, инициатива не всегда на руку.

Над фильмом работал известный режиссер Анатолий Матешко. Вам комфортно с ним на площадке?

Он очень спокойный, рассудительный. Я ценю эти качества в руководителях процесса. Это очень важно, когда человек умеет организовать спокойное творческое пространство. Конечно, на площадке с ним комфортно, вдумчиво, всегда есть, о чем поговорить, твои предложения принимают. Есть совместная работа, сотрудничество. Классно, когда люди работают на одной волне. Я всегда прислушиваюсь к нему, его мнение для меня очень важно, ведь именно режиссер имеет общую картинку об истории.

Актриса Анна Кошмал
Актриса Анна Кошмал
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А с партнерами сразу нашли общий язык?

Александр Константинов – это мой подарок, как партнер, как человек, как единомышленник. Мы с ним сразу сработались! Иногда даже не так хотелось работать, как поговорить. Думали – ну дайте людям пообщаться, мы же не увидимся еще неизвестно сколько (улыбается).

Вообще в этом проекте собралась очень классная актерская команда. Тут я встретилась с другом детства – Максимом Девизоровым. Мы вместе танцевали в мюзикле, когда ему было 12, а мне 14. У нас было такое бурное детство, много воспоминаний. Конечно, очень приятно встретиться через 12 лет на съемочной площадке уже как профессиональные актеры. С Владом Никитюком мы много раз работали вместе. Он классный партнер, у нас очень теплые отношения, мы друг друга понимаем и чувствуем, так что благодарны судьбе, что она сводит нас в ролях.

Кстати, когда актеры играют любовь, иногда чувствуется, будто нет между ними химии. От чего это зависит?

Профессиональные актеры всегда играют в кадре очень профессионально независимо от того, какие у них отношения за кадром. Поэтому, думаю, можно обмануть в любом случае, зритель даже не догадается, как есть на самом деле.

Кадр со съемок фильма
Кадр со съемок фильма "Добрая душа"
Фото: пресс-служба

А реальные партнеры никогда не ревнуют к киношным, когда их половинкам приходится сниматься в любовных сценах?

Обычно актеры и люди, которые работают в кино, живут на площадке. Женятся с теми, кто понимает специфику этой профессии, так же в этом всем варятся. Все друг друга понимают, и никто никого не ревнует.

А если говорить о постельных сценах, как они снимаются?

Обычно это только в кадре выглядит очень сексуально и романтично. В производстве это все происходит с точностью до наоборот. Эту руку сюда, ту ногу туда, там белье поправить. На площадке это дело техники, а магия – она только в кадре.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" покажет премьеру сериала с Анной Кошмал в главной роли.

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сериал актриса анна кошмал
Источник: Сегодня
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