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Актер из сериала "След" Андрей Лавров с ножом напал на человека

Сегодня, 10:38

Артиста задержали правоохранители

Актер из сериала "След" Андрей Лавров напал на инспектора ВАИ в центре Москвы. 44-летний Лавров набросился на сотрудника автомобильной инспекции с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно предварительной информации, Андрей Лавров подошел к стоявшему на посту инспектору военной автомобильной инспекции и начал угрожать ему холодным оружием. Актер обещал зарезать мужчину.

Актер Андрей Лавров
Актер Андрей Лавров
Фото: Скриншот из видео

Звезду сериала "След" задержали сотрудники правоохранительных органов, которые оказались рядом. Инспектор ВАИ не пострадал, а Лаврову грозит уголовное наказание.

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Андрей Лавров родился 24 декабря 1976 года в Москве. В 2001 году окончил ГИТИС, работал в театре "Бенефис", снимался в фильмах и сериалах, среди которых "След", "Универ", "Маргоша", "Счастливы вместе".

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