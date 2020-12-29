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Актер Евгений Янович: "Самая большая радость в моей жизни – это люди рядом"

Сегодня, 09:00

Каждое Рождество он встречает у бабушки

Проходит беспокойный 2020 – самое время подводить его итоги. Мы спросили у актера шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгения Яновича, каким был для него этот год. А еще узнали, как он планирует встретить Рождество и почему нам не нужен сценарий к новогодней вечеринке.

Женя, как планируешь встретить Новый 2021?

Тихо, спокойно и без сюрпризов. Собственно, так, как НЕ получалось провести весь 2020.

Какие атрибуты Нового года для тебя обязательны, а от чего можешь легко отказаться?

Родные люди рядом. Это единственный обязательный атрибут. Все остальное – неважно. С каждым годом я все больше убеждаюсь, что самая большая радость в моей жизни – это люди рядом. Они важны. А всевозможные оливье и "Один дома" – это второстепенное.

Актер шоу
Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

Есть ли у тебя идеальный сценарий новогодней ночи?

Учитывая, что я немного к сценарному ремеслу имею отношение, то могу сказать, что реальность всегда интереснее. Поэтому писать особый сценарий не стоит. Каждая новогодняя ночь такая, какой должна быть. И просто изменяя свое отношение к происходящему, вы получите то комедию, то драму. Стоит только захотеть.

Какие события этого года тебя больше всего поразили, а какие – разочаровали?

А разве хоть кто-то может выделить конкретику в этом безумном году? Но, если и выбирать, то и поразили, и разочаровали больше не события, а люди. Прагматичные и безжалостные уроды, что без эмоций наживались на чужих слабостях и трагедиях. А в противовес – просто армия светлых и добрых, которые просто так помогали, хорошо выполняли свою работу и просто улыбались.

Евгений Янович
Евгений Янович
Фото: instagram.com/yanovychzhenya

У тебя есть новогодние ритуалы?

Скорее, есть рождественские. Каждое Рождество я встречаю у бабушки. Это важно. Мы собираемся и много говорим. Не знаю, похоже ли это на ритуал, но если выделять, то именно это.

Что, кроме здоровья, нам всем надо пожелать друг другу в новогодних поздравлениях?

Оставаться людьми. В первую очередь, для самих себя. Будьте честны перед собой, и тогда все будет хорошо.

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Источник: Сегодня
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