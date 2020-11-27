Ах, этот Vibe! Настя Каменских выпустила главный хит этой осени: премьера клипа

Певица представила свою новую композицию в эфире "Ранку з Україною"

Настя Каменских, она же NK, представила свой новый трек, который вы точно будете слушать на повторе очень долго. Композиция получила название Vibe. Клип артистка презентовала в эфире программы "Ранок з Україною", а вы, если проспали, можете посмотреть его онлайн прямо сейчас.

В ролике, который был снят на территории столичного торгового центра, Каменских предстает в нескольких ярких образах. Настя рассказала историю романтической встречи, переросшей в страстную любовь.

"Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций", – рассказывает о новом хите NK.

Напомним, что в сентябре NK выпустила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica. Из-за критики ей пришлось в нем кое-что переделать – ее новые песни раскритиковали в Латинской Америке и в Сети.

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