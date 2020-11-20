Адама Ламберта застали за поцелуями с бойфрендом на пляже: фото

Парни время зря не теряли

Известный американский певец и выпускник American Idol Адам Ламберт более 10 лет назад сделал каминг-аут, признавшись, что он гей. Поэтому вовсе не удивительно, что папарацци заметили его целующимся с незнакомым парнем. Снимок опубликовало издание Daily Mail.

На фото парочка обнимается и целуется на пляже в Мексике. Пока никто не выяснил, кто же этот таинственный незнакомец, который занял сердце Адама, ведь о личной жизни певца давно ничего не было слышно.

Фото: Daily Mail

С 2010 по 2013-й год Адам состоял в отношениях с финским журналистом и победителем реалити-шоу "Большой Брат" Саули Коскиненом. С 2018 года Адам встречался с испанским манекенщиком Хави Коста Поло. В ноябре 2019 года Ламберт объявил о расставании с моделью, но отметил, что они с Коста Поло остались друзьями и продолжают общаться.

Адам Ламберт Фото: Instagram

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