"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

Певец показал видеопоздравление с фотографиями его известных подруг

Филипп Киркоров, который задолжал 2,5 миллиона евро латвийскому банку, вновь подвергся критике в соцсетях из-за своей бывшей супруги Аллы Пугачевой.

Певец опубликовал в Instagram видеопоздравление с фотографиями его известных подруг, но Аллы Борисовны там не оказалось.

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"С 8 Марта! Молодости вечной, наши прекрасные! С Международным женским днем", — написал Киркоров в посте.

На кадрах поп-король запечатлен с Лолитой, Алсу, Жасмин, Светланой Лободой, Ларисой Долиной и другими. В комментариях некоторые пользователи Сети отметили, что среди прочих снимков нет ни одного с Аллой Пугачевой.

"Ну да, конечно. Зачем добавлять фото человека, который многое сделал для тебя, можно свести все со счетов", "А где фото с Аллой?", "А была такая любовь", – пишут поклонники Киркорова. Сам же Филипп на критику не ответил.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева отписалась от Филиппа Киркорова в Instagram, и что некоторые связали это с Алексеем Навальным.

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