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99-летний супруг Елизаветы II впервые появился на публике после больницы. Его не узнать

Сегодня, 14:17

Принца Филиппа выписали из больницы

Спустя месяц после госпитализации 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци засняли принца Филиппа, когда он садился в машину. Отмечается, что после самого длительного пребывания в больнице супруг Елизаветы II воссоединится с семьей в Виндзорском замке. Также ожидается официальное заявление Букингемского дворца.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: Getty Images

Напомним, что 99-летний герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце и восстанавливался в частной больницу им. короля Эдварда VII, что уже называли хорошим знаком. Королевская семья не делилась подробностями состояния здоровья супруга Елизаветы II, только Уильям дал небольшой комментарий и сообщил, что принц Филипп в порядке

Ранее мы рассказывали, что принц Филипп отказался отмечать 100-летний юбилей. Королевская семья рассматривает вариант празднования юбилея в частном порядке.

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