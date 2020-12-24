90-летний Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы (фото)
Хореограф находится в клинике с двусторонним воспалением легких
Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис, который недавно попал в больницу с пневмонией, опубликовал свое селфи! Да-да, Григорий Николаевич сделал снимок из больницы, где он сейчас находится, и разместил его в Instastories.
На снимке Чапкис находится в больничной палате.
В клинику Григория Чапкиса положили после того, как хореограф начал жаловаться на затруднение в дыхании. У артиста диагностировали двустороннее воспаление легких.
Позже Григорий Николаевич рассказал, что в больнице за ним хорошо ухаживают медики, он также принимает антибиотики. К слову, тест хореографа на COVID-19 показал отрицательный результат.
Ранее мы сообщали, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года и является ровесницей его старшей внучки.
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