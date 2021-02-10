7 лет в эфире: "Ранок з Україною" по-звездному отпраздновал день рождения

Четверка ведущих Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник собрались в студии

Любимая программа миллионов "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на телеканале "Украина", отпраздновала день рождения. Известная четверка ведущих Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник собрались в студии, чтобы встретить праздник вместе со зрителями и звездными соведущими, которые пришли поздравить коллег.

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Четверка ведущих Григорий Герман, Лилия Ребрик, Мария Мельник и Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня шоу "Ранок з Україною", которое ежедневно заряжает миллионов украинцев яркими эмоциями, интересными новостями и актуальными событиями, принимает поздравления! Роскошно одетые ведущие вместе с бодрящими напитками и сладостями встречали гостей и делились громким событием.

"Мы рады встречать каждый день с нашими зрителями. И сегодня присоединяйтесь к нам, сделайте кофе, съешьте что-нибудь вкусненькое, ведь есть прекрасный официальный повод – день рождения "Ранку з Україною"! Семь лет, как страна просыпается с нами, – комментирует Лилия Ребрик в эфире телеканала "Украина". – Мы работаем для вас, чтобы ваши утра были максимально интересными, насыщенными, информированными и оптимистичными!"

Ведущие "Ранку з Ураїною" и ведущий программы "Сегодня" Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А праздничный эфир был действительно ярким и звездным. К известной четверке ведущих присоединились их друзья и коллеги, среди которых группа "Антитела", ведущий программы "Сегодня" Максим Сикора и ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов, который пришел с особым подарком.

"С Днем рождения, дорогие жаворонки! Я сегодня не с пустыми руками – принес вам в подарок домашнее варенье, которое приготовила мама моего близкого друга. А все потому что я вас очень люблю и всегда чувствую себя в этой студии, как дома. Сегодня даже не хотелось прихорашиваться, одел яркий спортивный костюм, зная, что вы меня поймете!" – поздравил коллег Алексей Суханов в эфире телеканала "Украина".

Алексей Суханов и Оля Цибульская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Те, кто не смогли присоединиться, отправили искренние и эмоциональные поздравления. Так, NK | Настя Каменских пожелала "Ранку з Україною" еще больше ярких событий и гостей, а Амадор Лопес – преданных зрителей и даже сам признался в любви! Не смог пропустить такое событие и бывший ведущий утреннего шоу.

"Мой любимый "Ранок з Україною", у нас много чего было: и тексты забывали, и гости опаздывали, и снегом нас засыпало! Позади меня немножко слышно океан, и я бы хотел пожелать вам только океан положительных эмоций и благодарных зрителей! С днем рожденья!" – поделился ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

В конце программы в студию пришла популярная певица Оля Цибульская. Звезда призналась, что несмотря на погоду и дороги просто не смогла пропустить такой праздник и не спеть зажигательную песню.

"Я хочу поздравить программу "Ранок з Україною" и всю команду, и сказать, что очень вас люблю! Потому что только если кого-то любишь, можешь прилететь на лыжах на эфир! Я реально не смогла откопать свой автомобиль, но нашла тысячу и один способ добраться сюда и спеть!" – рассказала Оля Цибульская.

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